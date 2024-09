Pedro Almodóvar incanta Venezia | un trionfo al Festival con The Room Next Door

Leggi tutta la notizia su velvetmag

Il genio del cinema spagnolo ha lasciato un'impronta indelebile sulla 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con il suo primo film interamente in lingua inglese, The. Presentato in anteprima mondiale, il film ha suscitato emozioni intense, culminate in un'ovazione di ben 20 minuti da parte del pubblico, un riconoscimento del talento inconfondibile del regista. Noto per la sua sensibilità nel trattare temi complessi e delicati, non ha deluso con questa nuova opera. Il film, che affronta il tema dell'eutanasia, si distingue per una narrazione coinvolgente e per l'interpretazione magistrale delle protagoniste, Julianne Moore e Tilda Swinton.