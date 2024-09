L' ultima regola di Hamas | se l' esercito si avvicina uccidete gli ostaggi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) Il portavoce delle brigate al Qassam di, Abu Obaida, ha annunciato su Telegram che, “in seguito all’incidente di Nuseirat, sono state impartite nuove istruzioni ai mujahidin incaricati di sorvegliare i prigionieri. Queste istruzioni delineano come gestire la situazione se l’di occupazione sial luogo in cui sono tenuti prigionieri”. Con l’espressione “incidente di Nuseirat”, il portavoce del gruppo si riferisce alla liberazione di Noa Argamani, Shlomi Zivi, Almog Meir Jan e Andrei Kozlov, portati in salvo dall’israeliano l’8 giugno scorso. I quattro erano detenuti in case di civili e furono portati fuori dalla Striscia di Gaza in una delle operazioni più complesse organizzate finora da Tsahal per salvare gli. Le nuove linee guidadisono semplice: se l’israelino si, glivanno uccisi.