Affari Tuoi Edoardo e Monica vincono 100mila euro | dubbi e strane accuse

(Di martedì 3 settembre 2024) La nuova stagione diè partita col botto, con una vincita monstre.hanno iniziato malissimo il gioco, facendo subito fuori i pacchi da 15.000, 20.000, 200.000 e 300.000. Le cose poi sono andate meglio e alla fine i due concorrenti sono rimasti con i premi da 30.000 e 100.000. Il dottore ha offerto alla coppia 60.000, ma i due non hanno accettato ed hanno fatto bene perché il loro pacco conteneva il terzo premio più alto del programma. Fin qui tutto bene, eppure anche in questo caso è nata una polemica sul web. Stefano De Martino si è congratulato con i suoi due primi concorrenti e li ha abbracciati: “Questa è stata una partita molto coraggiosa, che è partita molto in salita perché avete aperto subito dei pacchi importanti, mandando subito via i 300.000 i 200.000.