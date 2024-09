The Room Next Door | recensione del film di Pedro Almodóvar – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024) Thedeldi81 Quando il 23 luglio Alberto Barbera ha presentato il programma della 81esima edizione della Mostra del Cinema di, The, il nuovodiche concorre per il Leone d’oro, ha immediatamente suscitato grandi aspettative e un’enorme curiosità. Il motivo principale? È la prima opera del regista spagnolo realizzata interamente in lingua inglese.si è avventurato nel cuore di Hollywood, ma con ammirevole coerenza ha mantenuto intatti gli stilemi che caratterizzano la suaografia. Quindi, alla domanda se Thedeluda le attese, la risposta è no.