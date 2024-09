Strage di Paderno movente e cronaca dell’omicidio | Riccardo ha colpito tutti alla gola per non farli urlare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) La prima telefonatacentrale operativa della Compagnia di Sesto San Giovanni all’1.55 della notte tra sabato 31 agosto e domenica primo settembre: sono gli operatori del 118 che fanno sapere di aver ricevuto una chiamata da un ragazzo che ha detto di aver ucciso il padre a coltellate dopo che quest'ultimo aveva ammazzato la mamma e il fratellino. La prima scena che si trovano davanti i militari è quella di un giovane in mutande, seduto su un muretto, completamente coperto di sangue e con un coltellaccio in mano. Il primo intervento in via Anzio 33 Gli investigatori dell'Arma, muniti di body cam, entrano nella villetta di via Anzio 33 aDugnano, salgono al primo piano e fanno ingresso nella stanza dell'orrore: lì ci sono i corpi del piccolo Lorenzo, martoriato da decine di fendenti sul letto della cameretta, e dei genitori Fabio e Daniela, tra il letto e la porta.