Raggiunto l’accordo tra calciatore e società firmerà a breve un contratto stellare | i dettagli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono ore importanti in casa Napoli. La dirigenza azzurra ha trovatoper il rinnovo di un noto. La stagione sta entrando nel vivo e in casa Napoli si sta provando a non commettere errori. Dopo la parentesi molto delicata di Victor Osimhen, lanon vuole commettere lo stesso errore e starebbe provando a blindare uno dei volti più noti. Non a caso, il presidente De Laurentiis e i suoi collaboratori avrebbero giàcon il protagonista. Tutto ciò, sarà molto apprezzato da Antonio Conte, il quale ha le idee molto chiare e non intende modificarle. Fin dall’arrivo a Napoli, il tecnico aveva immediatamente sottolineato l’importanza di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, nonostante, venisse da una stagione “difficile” non si è mai arreso, e le tante voci di mercato non l’hanno minimamente influenzato.