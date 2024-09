Ius Scholae? Un primo passo Ciambellotti | le sfide da vincere | Il ruolo chiave delle famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Maristella Carbonin PRATO "Ricordo bene il giorno in cui, era il 1992 ed ero alla Don Milani, venne a scuola la prima bambina cinese. Si chiamava Aili. Aveva 12 anni, me la misero in una quinta. Non sapeva una parola di italiano. Era un percorso tutto da costruire. Ora non siamo più a quegli esperimenti, ma ci sono ancora tanti aspetti da studiare". Ha un osservatorio privilegiato, Mariagrazia, preside del liceo Livi Brunelleschi, quando parla di scuola, di studenti e di diritti, anche. Al biennio dei tre licei ci sono classi con oltre il 50% di alunni stranieri, in alcune si arriva al 70%. Entra volentieri nel dibattito sullo Ius. Lo fa con il senso ‘pratico’ di chi, da anni, si trova a vivere da dentro il "laboratorio Prato". Cosa ne pensa dello Ius? "Lo Iusè un’opportunità .