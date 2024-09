Controlli a Roma nelle zone Casilino e Aurelio | 278 persone identificate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) CRONACA DINOTIZIE – Operazione interforze ad “Alto Impatto” condotta in diverse aree della Capitale. Nei giorni scorsi, la città diè stata teatro di un’intensa operazione di controllo del territoriodi. L’iniziativa, denominata “Alto Impatto”, è stata pianificata dalla Questura diseguendo le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ed è stata condotta in collaborazione con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale “Capitale” e il personale dell’Ama. L’attività si è concentrata principalmente sui quartieri di Tor Bella Monaca, piazza Giureconsulti, via Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia, via Boccea e l’area commerciale “Aura”.