Centinaia di migliaia di pesci morti invadono le acque | dichiarato lo stato d’emergenza

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 2 settembre 2024)dilee i fiumi intorno alla città, il governo ha subito diramato lodi emergenza Sono giorni particolari quelli che si stanno vivendo a Volos, una città in Grecia a metà strada tra Atene e Salonicco. Qui dalla scorso 30 agosto sono arrivati a rivadiche hanno infele. Il consigliere comunale Stelios Limnios ha affermato a Reuters che: “Il fenomeno si verifica non solo lungo la costa, ma anche nel Golfo Pagasitico“. Stando a quanto riferiscono gli scienziati questo è probabilmente il risultato di una combinazione di riscaldamento globale e cattiva gestione delle. Una versione che ha portato i funzionari greci a incolparsi a vicenda per il disastro. Mare greco invaso sa(Pixabay) – Notizie.