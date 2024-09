Bija trafficante di esseri umani ucciso a Tripoli | aveva stretti legami con l’Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sabato 1 settembre un commando ha, in Libia, Abdulrahman Milad, meglio conosciuto come. Si trattava di uno dei più famigerati trafficanti di, di soli 35 anni, che, come ha denunciato con numerose inchieste su Avvenire il cronista Nello Scavo, ha giocato un ruolo da protagonista, quasi fosse un emissario dello Stato libico, ai tavoli del Governo italiano per la concessione alla Libia di “aiuti” a fermare le partenze dei migranti. Eppureera noto per essere il leader di una rete di criminali che operava lungo le rotte migratorie del Mediterraneo. L’ONU losanzionato e l’Interpol lo cercava da anni. A lungo al centro di inchieste internazionali per il suo ruolo in crimini contro l’tà, inclusi abusi e sfruttamenti nei confronti di migranti e rifugiati provenienti dall’Africa nera, dall’Asia e dal Medio Oriente.