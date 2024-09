Alba Parietti scatto sexy in costume | non mi avrete mai…

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha trascorso un’estate all’insegna dell’amore e del relax insieme al suo compagno, il manager Fabio Adami, l’uomo che le è accanto da oltre due anni e che ha conquistato il cuore della celebre conduttrice. Durante una delle loro tappe a Ibiza,ha condiviso unoinche ha messo in risalto la sua forma smagliante. Tuttavia, come spesso accade nel mondo dei social, non sono mancati i commenti negativi degli haters, ai quali laha risposto con la consueta determinazione, dimostrando ancora una volta la sua forza e sicurezza.e Fabio Adami sono una coppia che, pur mantenendo un basso profilo pubblico, non nasconde la profondità del loro legame. Sui social della, lui appare raramente, ma la conduttrice non manca mai di dedicargli parole cariche di affetto e gratitudine.