St Louis City v LA Galaxy | Reus punta all’argenteria dopo un inizio da sogno

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 1 settembre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Marcoè ansioso di portare un trofeo ai LAaver iniziato alla grande la sua esperienza in MLS, con il St.come destinazione per la sua prima partita in trasferta domenica. La scorsa settimana, al suo esordio,ha segnato un gol e fatto un assist, mentre ihanno battuto l’Atlanta United per 2-0, mantenendo la vetta della classifica nella Western Conference. Ihanno cinque punti di vantaggio sui rivali locali del Los Angeles FC, in cima alla classifica, in vista della trasferta di domenica a St., tredicesima squadra a 10 punti dalla vetta della classifica dei playoff.