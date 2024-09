Nations League Francia-Italia | quando in tv e convocati di Spalletti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 1 settembre 2024) Torna l’che scende in campo contro laper la prima partita della fase a gironi della. Scopriamo insieme i prossimi impegni della Nazionale die chi sono gli azzurridal ct., in campo la Nazionale per laFinalista delle ultime edizioni della, l’prova a riscattarsi dopo la brutta prestazione degli Europei. La Nazionale è inserita in un girone di ferro, nel Gruppo 2 della Lega A, che vede lae l’Israele (gara in programma lunedì 9 settembre). A ottobre invece sarà la volta del Belgio (il 10) e del ritorno con Israele (il 14), mentre il 17 novembre gli Azzurri chiuderanno il girone con la. Ma dopo vedere? La partita è in programma al Parco dei Principi alle 20.45 e sarà trasmessa in chiaro su Rai1 con un ampio pre-partita dalle 20.30.