Un’altra rissa piazza Roma Le baby gang sono inarrestabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Prima le urla. Poi le botte e le corse da parti diverse del centro storico, con tanto di grossi cani al seguito. Per commercianti e residenti del centro storico: ladi minorenni stranieri è tornata a seminare il terrore in centro storico. Non parliamo di episodi continui ma di almeno due e violenti nel corso dell’ultima settimana. L’ultimo è avvenuto proprio giovedì sera intorno alle 22 tra via Fonteraso,e Corso Canalgrande. A raccontarlo è proprio un residente del centro storico, Niccolò Righi. "Eravamo seduti da Oreste con amici ed erano indicativamente le 22 – spiega – Gestisco un negozio in via Castellaro con mio fratello. All’improvviso è arrivata questa squadriglia di ragazzi, tutti tra i 15 e i 17 anni e tutti stranieri.arrivati da via Farini; cipassati a pochi metri e abbiamo iniziato a sentire forti grida.