LIVE Italia-Argentina 0-0 Finale Mondiali volley U17 in DIRETTA | inizia il primo set

9-8 ACE ARGANOOOO! 8-8 Appoggio vincente di Crosato, uno dei più propositivi in quest'avvio. 7-8 Largo il servizio di Omarini. 6-8 Errore in battuta per Bigozzi. 6-7 Dirompente la parallela di Crosato. 5-7 Mani out di Omarini. 5-6 Largo l'attacco in diagonale di Crosato. 5-5 Qui esagera il numero 15 azzurro. 5-4 Pizzica la linea di fondo l'appoggio morbido di Crosato. 4-4 C'è l'errore in attacco per Omarini. 3-4 Vola via la battuta di Valgiovio. 3-3 Parallela vincente di Zlatanov. 2-3 A segno Bigozzi con iltempo. 1-3 Mani out di Ferrer Bessone. 1-2 Intelligente ed efficace la soluzione di seconda utilizzata da Valgiovio. 0-2 D'Aversa vince il contrasto a rete con Tosti. 0-1 Arriva un errore in attacco per Argano.SET 19.20 Tutto pronto per l'inizio del match, Crosato al servizio. 19.19 Vengono presentate le due squadre.