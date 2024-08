F1 il presidente ACI Sticchi Damiani | L’Italia può puntare su Antonelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ildell’Automobile Club d’Italia, Angelo, si congratula con Andrea Kimi, giovane talento italiano che dall’anno prossimo gareggerà in F1: “Conosco Andrea da tanti anni, anche se ne ha solo 18 e sono convinto chepuòsu di lui, un pilota molto bravo, che ci consente di colmare il digiuno di piloti italiani nel Mondiale di Formula 1 che dura ormai da tre stagioni. Siamo felici per lui, si tratta inoltre di un ragazzo di grande qualità umana, oltre che tecnica e sportiva. Un grandissimo in bocca al lupo”, ha detto. “Voglio inoltre ringraziare Mercedes e in particolare il suo team principal, Toto Wolff, per aver creduto in questo ragazzo e avergli consentito questa fantastica opportunità”. F1, ilACI: “puòsu” SportFace.