Dal Messico a Monza Il grand tour in Italia di 57 super-tifosi per spingere la Ferrari

(Di sabato 31 agosto 2024) Sugli spalti dove si parlano ieri in autodromo la giornata era iniziata con lo spavento e la delusione per l’uscita di pista dell’attesissimo Kimi Antonelli, al suo debutto in Formula 1 su Mercedes, che nel pomeriggio ha dimostrato di essersi pienamente ripreso, con il sollievo dai tantida Bologna. I fan dellahanno trovato entusiasmo nel secondo miglior tempo fissato da Leclerc nella prima sessione, confermato nel tardo pomeriggio dal terzo e quinto posto firmati rispettivamente dal compagno di squadra Sainz e dallo stesso Charles. Applaudono e cantano felici i 57 venuti dalper vivere il weekend sulle tribune del rettilineo del traguardo. Sono stati a Roma, Firenze e Milano, poi andranno a Venezia prima di prendere il volo di ritorno.