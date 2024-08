Calciomercato Perugia ufficiali tre colpi in difesa | nomi e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilpiazza trein entrata, tutti in, nelle ultime ore di. L’tà arriva direttamente dal club sui propri canali. I comunicati del club “ACCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Daniel Cosimo Osvaldo Leo. Il difensore, classe 2001, è nato a Lugano e, dopo aver militato nelle giovanili della Juventus fra Primavera e Under 23, è approdato a Foggia (37 presenze e 1 rete), a seguire al Crotone (27 presenze).” “ACCalcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Giraudo. Il difensore, classe 1998, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Cuneo, ha indossato le maglie di Torino, Vis Pesaro, Cittadella, Reggina, Vicenza, Ternana e Cesena.