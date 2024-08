Mercato Napoli l’accordo cambia il destino del Nazionale | la formula dell’affare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nuovi aggiornamenti suldel: arriva il rilancio che il club aspettava, i dettagli dell’operazione. Il calcionon si è ancora concluso tanto meno per ilimpegnato a chiudere ed ad ufficializzare i nuovi innesti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Quest’ultimo fin da subito ha chiarito il suo progetto ed ha deciso su chi puntare in questa stagione tagliando fuori anche calciatori che sembravano potessero entrare a far parte del progetto di ricostruzione. I partenopei cercheranno di rilanciarsi in campionato e per fare ciò proveranno a dare il meglio approfittando della mancanza di coppe europee che, mai come quest’anno, ruberanno più di qualche energia ad Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna: le prime quattro sicure pretendenti allo scudetto e alla qualificazione in Champions League.