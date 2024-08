L’assassino è lì Sharon Verzeni la svolta arriva dall’investigatore del caso Yara Gambirasio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Omicidio, interviene Ezio Denti: investigatore privato che si è occupato del. In un’intervista al Messaggero Denti invita a tenere in considerazione le modalità dell’aggressione: “È stata colta alle spalle con tre coltellate, come in un tipico delitto di impeto:ha poi avuto la forza di prendere il telefono e dire “mi ha accoltellato”. >> “Un guerriero anche contro la malattia”. Lutto nel calcio italiano, l’ex giocatore muore a 53 anni: tifosi sotto choc “Da non sottovalutare neanche, secondo Denti, l’arma del delitto, un coltello da cucina: Si fosse trattato di uno spacciatore, avrebbe utilizzato un coltello a serramanico: a questa donna non è stato portato via neanche il telefono”.