La Master Beauty University Academy protagonista della Mostra del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024) Laallieterà la suggestivadeldi, dal 28 agosto fino al 7 settembre 2024, con uno spazio speciale, uno yatch che attraccherà al Lido di. In questo scenario particolare verranno creati i look più ricercati delle celebrity italiane ed internazionali che solcheranno il prestigioso red carpet. Laè un’accademia internazionale nata da una visione del CEO, Cristiano Carconi, insieme al know how di Monica Barucci, esperta conosciuta nel settore capelli. Il centro di bellezza si trova a Roma, zona piazza Fiume, ed è una struttura di circa 500 mq all’interno di un palazzo storico.