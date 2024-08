Crollo senza sosta delle medie di benzina e diesel Altro taglio dei prezzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Quotazioni internazionali dei raffinati in risalita sule stabili sulla, ma sulla rete carburanti italiana prosegue il trend in discesa. Arrivano infatti ulteriori ritocchi al ribasso da parte degli operatori. A muoversi è in particolare Tamoil che taglia di un centesimo iraccomandati dele della verde. Lenazionali deipraticati alla pompa risultano nuovamente in lieve calo. Nel det, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 29 agosto, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,804 euro/litro (1,806 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,787 e 1,824 euro/litro (no logo 1,796).