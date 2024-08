Ciclismo | presentato il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024)30 agosto 2024 - Oltre a quelle precedenti (organizzazione dei Campionati Italiani a cronometro a Grosseto e Campionato Italiano in linea professionisti con la gara Per Sempre Alfredo) l’U.C. Larcianese con il presidente Gabriele Varignani ed i suoi collaboratori, hain Piazza Vittorio Veneto di fronte al Comune di, le novità per il 46° G.P., la prova internazionale Pro Series in programma domenica 8 settembre. Già la data è una novità in attesa magari in futuro di un trittico tutto toscano in maniera consecutiva con il Giro della Toscana e il Gp Città di Peccioli.