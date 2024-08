Ritorno Schumacher tifosi in delirio | è arrivato l’annuncio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 29 agosto 2024), il mondo della Formula 1 è rimasto con il fiato sospeso: ecco le parole dell’ex pilota della Ferrari. È un Mondiale che, per quanto visto finora, potremmo dividere in due tronconi. La prima parte dominata dalla Red Bull e di conseguenza dal campione del mondo in carica Max Verstappen, la seconda invece da Mercedes e McLaren. Da qualche mese a questa parte, insomma, l’inerzia sembra aver preso una direzione diversa: non è un caso che il pilota olandese non riesca più a salire sul gradino più alto del podio dal Gran Premio di Spagna. Più precisamente dallo scorso giugno.