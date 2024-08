Oliviero Toscani e il motivo per cui non ho mai scritto un diario

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le interviste asono un genere letterario ormai da molti anni. Avvengono nella formula juke-box: gettone, sagacia, gettone, sagacia. Salvifiche in un posto in cui i giornali non sanno far dire cose agli intervistati, e tuttavia si ostinano a riempirsi d’interviste. A un certo punto in riunione qualcuno dice «chiama», e sai che domani almeno una pagina brillante ce l’avrai. Ieri sul Corriere c’era un’intervista auguale a tutte le altre. Piena di sagacia. Il sindaco di Sant’Anna di Stazzema che gli chiede di fare le foto di una strage senza sopravvissuti, visto che è così bravo, «e riattaccò, ’sto stronzo». Sinner che «non è italiano. L’italianità è Fabrizio Corona». Il vitalismo di chi ha voluto sempre fare di più, ha sempre avuto il terrore che il tempo non bastasse, «Non ho mai dormito fino alle 9, neppure la domenica».