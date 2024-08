Nuova Champions League quanti punti servono per passare il turno? Ecco le simulazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Cresce l’attesa per la2024/2025. Niente più gironi, un’unica fase campionato stile Nba e tantissimi calcoli da fare per le trentasei squadre ai nastri di partenza .serviranno peragli ottavi di finale? Eper giocarsi quantomeno il playoff? Andiamo a scoprire insieme un po’ cosa prevede questo nuovo formato.COME FUNZIONA IL SORTEGGIO IL FORMAT Ogni vittoria varrà tre, ogni pareggio un punto e ogni sconfitta zero. Le prime otto squadre della classifica si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Dalla nona alla ventiquattresima (sedici squadre) si qualificheranno per il playoff mentre le ultime dodici, dalla posizione venticinque alla trentasei, verranno eliminate (non ci saranno più retrocessioni da una competizione all’altra come è avvenuto sino al 2023/2024).