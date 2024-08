LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa batte Orient Express Patriot a sorpresa si inchina a Britannia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Peroggi contava portare a casa un punto e la missione dunque è compiuta. Le ombre sono però maggiori rispetto alle luci. Sia per la sconfitta con New Zealand, con tanto di sorpasso da parte dei Kiwi, sia per alcuni tratti della regata controche ha visto i francesi guadagnare dei secondi. Chiaramente era una giornata con vento scarso ed instabile. 16.59chiude la regata con un distacco di 1’24”. 16.58 Dunqueporta a casa il primo punto di questaCup. 16.58vince. 16.58 Ultima strambata per. 16.58 A prima vista,preferisce un vento sui 10-12 nodi piuttosto che sui 7-9. 16.57 Ora 600 metri di vantaggio per. 16.56accusa un ritardo di 51?. I francesi hanno guadagnato 5? di bolina. Non è unasplendente. 16.