Festival di Venezia il vedo-non vedo di Clara fa impazzire i fotografi del Red Carpet | Mare Fuori mi ha lanciata spero in altre occasioni cinematografiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un abito rosa a risaltare il suo décolleté. Tutti pazzi per la cantante e attrice, già protagonista all’ultimodi Sanremo 2024, sul reddella Mostra del Cinema di. Ha calcato il palco della serata inaugurale per cantare un brano.conosce molto bene il mondo del set e del cinema: “è stato un grande trampolino di lancio per la mia musica. – ha detto all’AdnKronos – Se ci saranno, dunque,per mettermi in gioco le coglierò”. Se dovesse scegliere un regista con il quale le piacerebbe lavorareha le idee chiare: “Mi piacerebbe tanto Todd Phillips, mentre tra gli italiani apprezzo molto Sorrentino e Checco Zalone per la comicità. Il mio film preferito? ‘Ragazze interrotte’ e sono molto felice che qui ci siano Winona Ryder e Angelina Jolie”.