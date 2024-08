Dal Chelsea all’Empoli ecco Tino Anjorin | ha esordito in Champions League

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 29 agosto 2024) EMPOLI – Ultimi giorni di mercato e l’Empoli rinforza la rosa a disposizione del tecnico D’Aversa. Raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Ismael Konatè. Classe 2006, di origini ivoriane, era sull’isola da quattro anni e con il Cagliari ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. Un prospetto per il futuro. Arriva invece dal: il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. FausAdebola Rasheedè un centrocampista di nazionalità inglese nato a Poole il 23 novembre 2001. Cresciuto nel settore giovanile del, il debutto in prima squadra arriva a settembre 2019 nella gara di Coppa di Lega con il Grimsby Town. Nella stessa stagione, perarriva anche la prima volta in Premiercon i blues:, infatti, scende in campo nella vittoria per 4-0 con l’Everton.