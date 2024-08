Cena per gli alluvionati del Bangladesh

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un pranzo per aiutare glideldove metà nazione è stata distrutta dopo che una rivolta aveva già messo in ginocchio quel Paese con l’uccisione di centinaia di persone e in prevalenza giovani. Ora l’alluvione che ha in pratica distrutto il resto. Il pranzo proavrà luogo sabato 7 settembre e, tolto il costo delle materie prime, tutto il ricavato verrà inviato in. L’idea è stata di Omar Mohammed, 42 anni del, e Giuseppe Mami, titolare con Sofia e Nicole Sintini del Mamy’s pub in viale Carducci a Cesenatico dove avrà luogo il pranzo. Dice Giuseppe Mami: "Quando è scoppiata l’alluvione vedevo Omar lavorare con le lacrime agli occhi perchè non riusciva ad avere notizie della mamma che abita in campagna dove l’acqua è arrivata sopra il tetto della casa e la donna ha anche problemi di salute.