Calciomercato Juve Chiesa va al Liverpool | le news

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Federicolascia lantus e va al. E’ lo stesso giocatore a confermare ledie la fumata bianca nella trattativa.oggi viene intercettato da Sportitalia in aeroporto a Torino prima di prendere il volo per l’Inghilterra. “Sono felicissimo per questa nuova avventura, non vediamo l’ora io e la mia famiglia. Volevo salutare i tifosi bianconeri, grazie per l’affetto: volevo ringraziare lantus per questi anni”, le parole di. L’esterno lascia Torino dopo 4 stagioni, ad un anno dalla scadenza del contratto. Le trattative per il prolungamento si sono arenate eè finito fuori dal progetto tecnico varato dal nuovo allenatore Thiago Motta. Lantus intanto rifinisce il rivoluzionario mercato estivo in entrata.