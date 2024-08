Atalanta i numeri dei nuovi acquisti | Cuadrado prende la 7 la 1 resterà libera

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) La maglia numero 7 dell’lasciatada Teun Koopmeiners trova subito un altro padrone: sarà Juan, uno degli ultimi arrivati, a portarsela sulle spalle. Proprio in queste ore sta andando completandosi il ‘puzzle’ deidi maglia in casa nerazzurra, con iche hanno fatto le loro scelte. Odilon Kossounoula 3 che era stata lasciatada Holm, non riscattato dallo Spezia. Rui Patricio, invece, sceglie la 28 e non la 1 che era stata di Musso. E che sembra destinata a restare, visto che Marco Carnesecchi è obbligato a restare con il suo 29. Il regolamento della Lega infatti prevede che, una volta assegnati, idi maglia non possano più essere cambiati nel momento in cui un giocatore scende in campo e fa minuti sul terreno di gioco in Serie A. Cosa che il portiere riminese ha fatto a Torino domenica.