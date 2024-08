Von Der Leyen non ha autorizzato la distruzione di 2 000 ulivi in Puglia per installare il fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il 25 agosto 2024 è stato pubblicato su X lo screenshot di un post condiviso su Facebook in cui si legge che «inhanno distrutto 2000 alberi di ulivo peril». A deciderlo, si legge ancora, sarebbe stata la presidente della Commissione europea Ursula Von Der«votata dal PD e da Forza Italia».. La notizia è falsa. L’unica notizia relativa all’abbattimento diinper fare spazio a pannelli fotovoltaici risale ad un articolo di Repubblica Bari dell’11 marzo 2015. In quel caso il taglio di 6.500(e non 2.000, come si legge nel post) era stato eseguito abusivamente tra il 2010 e il 2011 da parte di alcune società operanti nel campo delle energie rinnovabili, e scoperto solo nel 2015 dalla Guardia Forestale, che aveva avviato delle indagini su segnalazione dei tecnici della Regione