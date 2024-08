Una nuova vita per Sakamoto A Pesaro il concerto virtuale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Torna a rivivere Ryuchi. Grazie al progetto Kagami da lui stesso realizzato prima della morte, sarà possibile ascoltare e vedere il grande compositore e artista giapponese attraverso la tecnologia in un’originale e suggestiva versione immersiva e tridimensionale. Dopo Marina Abramovic,ospita dunque un altro evento clou del cartellone di Capitale italiana della cultura con la prima nazionale Kagami, in programma venerdì all’Auditorium Scavolini. Kagami è il progetto inedito che vede protagonista per l’appunto: tra i massimi compositori contemporanei per il grande schermo, vincitore di un Oscar e due Golden Globe, l’artista giapponese tornerà a suonare dal vivo grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, capaci di fondere immagini tridimensionali in movimento con l’ambiente circostante, dandoad un evento in realtà mista mai sperimentata prima.