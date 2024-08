Un bimbo di cinque anni gioca al museo e manda in frantumi giara di 3 500 anni Il padre disperato | Ero scioccato non sapevamo come gestire l’incidente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una semplice visita alsi è trasformata per une un figlio in un incidente quasi diplomatico. Unarisalente a 3.500fa è stata accidentalmente rotta in mille pezzi da un bambino di, durante una visita alHecht di Haifa in Israele. Il, Alex, erae alla Bbc ha dichiarato: “Ero, non“. Ilha dichiarato che si è trattato di un incidente e il bambino e la sua famiglia sono stati invitati a tornare alla mostra per una visita guidata organizzata. Uno specialista restaurerà la“in tempi brevi”. Il reperto risale all’età del bronzo, tra il 2200 e il 1500 a.C., ed era raro perché rimasto intatto.