Sharon Verzeni parla Sergio Ruocco | Chi l’ha uccisa? Forse un cliente del bar | ha sbagliato persona

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è il fidanzato di. Durante l’omicidio della barista in via Castegnate a Terno d’Isola in provincia di Bergamo si trovava nella casa che condividevano, dovenno trovato i carabinieri. Oggi, mentre si stringe il cerchio intorno all’uomo in bici e i carabinieri torneranno nella zona del delitto,con i giornali dell’assassinio. E spiega di avere dei sospetti, anche se vaghi. Come il padre di, Bruno, che ha detto che è stato qualcuno che non la conosceva bene: «Se avesse in mente qualcuno, Bruno, lo avrebbe detto ai carabinieri e tutto sarebbe già finito probabilmente. Lui, noi, speriamo sia qualcuno chenon conoscesse. E la pensiamo così. Non riusciamo a capire altrimenti chi potesse volerle male».