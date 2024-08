Roma ufficiale | Saud Abdulhamid è un nuovo calciatore giallorosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)28 agosto 2024 - Nelle ultime due stagioni, l'esodo di giocatori di alto profilo dall'Europa all'Arabiaita è stato importante: si parla di investimenti nell'ordine del miliardo di euro per fare dellai Pro League, già tra i campionati più importanti in Asia, il punto di riferimento del continente asiatico per il calcio. In questo senso però laè riuscita a invertire, almeno per un giorno, questa tendenza: i giallorossi infatti nella giornata di ieri hanno ufficializzato l'acquisto di. Il terzino destro classe 1999 arriva dai super campioni di Arabiaita dell'Al-Hilal, squadra in cui militano Milinkovic-Savic, Mitrovic e anche Neymar. Il giocatore arriva a titolo definitivo per un costo di circa 2,5 milioni di euro. Ecco il comunicatonista che annuncia l'ingaggio del giocatore.