MaXXXine intervista a Mia Goth | la nuova regina dell' horror ama la competizione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Sono molto competitiva, come Maxine. Questo è un punto che ci accomuna":a Mia, che conchiude la trilogia X di Ti West e finalmente si impone come protagonista. Molto più che una scream queen. In sala. Oggi lae scream queen di Hollywood è senza dubbio Mia. Si contende il titolo con Maika Monroe, che però preferisce ruoli più in sottrazione e di poche parole.invece ha dimostrato di saper urlare come poche e soprattutto di poter interpretare un monologo di otto minuti in cui dice cose tremende tenendo lo spettatore incollato allo schermo. Il monologo è quello del finale di Pearl, secondo capitoloa trilogia X di Ti West, il più bello. L'ultimo tassello di questo trittico così particolare è affascinante è, in sala dal 28 agosto. Il film riprende quanto