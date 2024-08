Giornata di apertura gratuita e capolavori a Milano Napoli Torino | scopri le Gallerie d’Italia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024)le Opere di Caravaggio e le Collezioni del Novecento con Ingressi Gratuiti nellee in Altri Prestigiosi Musei Domenica 1° settembre 2024 si rinnova l’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati d’arte e cultura: ledie Vicenza, tutte facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, apriranno le loro portemente per ogni visitatore, come avviene ogni prima domenica del mese. Anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato seguiranno lo stesso schema, offrendo l’ingresso libero. Alledi, un’occasione unica per ammirare nuovamente il capolavoro “Martirio di Sant’Orsola” di Caravaggio.