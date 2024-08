CM com – Serie B | rimonta e tris Salernitana sulla Samp il Bari evita il terzo KO al 93? il Palermo espugna Cremona con Insigne|Altri campionati Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-27 22:41:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Turno infrasettimanale inB con le squadre dellacadetta in campo per la terza giornata di campionato. Lasupera in3-2 ladoria, aggravando la posizione dell’allenatore blucerchiato Andrea Pirlo, che nelle prime tre giornate di campionato ha ottenuto soltanto un punto. La squadra granata, invece, sale a quattro punti in classifica grazie alla vittoria, tornando al successo dopo la sconfitta contro il Sudtirol. I gol decisivi sono stati realizzati da Simy al 1’, Valencia al 60’ e Braaf all’85’. Le reti delladoria, firmate da Tutino al 4’ e Coda al 21’, hanno illuso i blucerchiati ma non sono bastate. Nel finale, l’espulsione di Kallon ha lasciato lain dieci uomini, ma la squadra è riuscita comunque a difendere il vantaggio e a portare a casa i tre punti.