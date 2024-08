Alla Mostra del Cinema di Venezia | Non ho fatto Beetlejuice per soldi ma con il cuore Monica Bellucci | È un grande onore far parte del mondo di Tim

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La passione di Tim Burton rivive con “deldi“Ero rimasto deluso dall’industriatografica negli ultimi anni ed ero convinto che se avessi dovuto fare un nuovo film, sarebbe dovuto venire dal. Poi è successo.” Queste sono state le sentite parole di Tim Burton mentre dava il viaconferenza stampa per, l’attesissimo sequel del suo iconico film del 1988. Il film, che ha aperto Fuori Concorso all’81° Festival deldi, segna un significativo ritorno in forma per il leggendario regista. Un sequel nato dpassione L’insoddisfazione di Burton per la direzione dell’industriatografica lo aveva lasciato senza ispirazione per un po’ di tempo. Tuttavia, l’idea di rivisitare ildiha riacceso la sua scintilla creativa.