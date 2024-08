VIDEO Naufrago in fuga dalla Geo Barents il racconto dell’imprenditore sannita che lo ha salvato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato il diportista Mario Cangiano a recuperare, ieri, al largo di Cetara, ilche aveva tentato di fuggire viaGeo, la nave a bordo della quale ieri sono arrivati, nel porto di Salerno, 191 migranti recuperati nel Mediterraneo. Il tunisino è stato poi arrestato perché già colpito da un decreto di espulsione. L’imprenditore, originario di Benevento, ha notato l’uomo in mare che si agitava chiedendo aiuto e lo ha soccorso. Oggi con l’arresto la sua intuizione che potesse trattarsi di unha trovato conferma. “L’ho capito da com’era vestito e dal fatto che era in acqua con una busta nera contenente un borsone con altri oggetti tra cui un telefono attraverso il quale, con l’aiuto di un traduttore non è riuscito comunque a comunicare perché si trovava in mare”.