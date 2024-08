Manolo Cipolla presidente della Cotral c’è il placet della Regione Lazio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Il consiglio d’amministrazione diha un nuovo, nominato dallatramite decreto firmato da Francesco Rocca., attuale assessore all’urbanistica del Comune di Palombara Sabina (Roma) e manager delle Ferrovie dello Stato, ha una lunga storia professionale iniziata come operaio innel 2002. Nel 2019 è passato a Trambus come responsabile di un’unità amministrativa complessa. Considerato vicino a Fratelli d’Italia,succede ad Amalia Colaceci, nominata durante la presidenza Zingaretti. Oltre a, sono state nominate nel Cda anche Barbara Mannucci, ex parlamentare del PopoloLibertà, e Maria Beatrice Scibetta, candidata non eletta alle ultime regionali nella lista civica di Rocca. L'articolo, c’è ilproviene da Ildenaro.it.