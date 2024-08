Kiwior resta sotto i radar Alexsandro alla finestra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Mats Hummels (35) verso la Real Sociedad. Il padre del giocatore tedesco, a lungo inseguito dal Bologna, ha annunciato novità a breve e il fatto che suo figlio non si ritirerà. Il suo futuro, però, non sarà a Bologna. La dirigenza rossoblù non lo ha ricercato nelle ultime ore: a maggior ragione con l’infortunio di Erlic e dovendo fare i conti con un Lucumi che dovrà ritrovare la forma migliore dopo l’estate complicata dall’infortunio rimediato in nazionale, serve un giocatore pronto subito, in condizione, che non debba essere aspettato. Il rinforzo sarà probabilmente last minute: perché tra oggi e giovedì si disputeranno le ultime gare di qualificazione a Champions ed Europa League. La caccia al rinforzo si fa frenetica, con Fenucci, Sartori e Di Vaio asserragliati a Casteldebole alle prese tra summit, telefonate e videoconferenze.