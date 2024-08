 In fiamme una Mercedes | l’ipotesi è quella del rogo doloso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco di Benevento sono intervenuti in Via Vincenzo Cuoco, ad Apice, in seguito alla segnalazione di un incendio che ha coinvolto un'autovetturaCLC. Sul posto, le forze dell'ordine hanno richiesto accertamenti per determinare la proprietà del mezzo. Durante l'intervento, una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Paduli ha confermato che l'autovettura risultava noleggiata a Benevento. Gli accertamenti condotti dai Vigili del Fuoco hanno confermato la natura dolosa dell'incendio. Di conseguenza, il veicolo è stato posto sotto sequestro. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili di questo grave atto criminoso.