Richiamo alimentare di uova per sospetta contaminazione microbiologica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 agosto 2024) Esselunga ha diffuso un avviso rivolto ai propri clienti in cui comunica ildi quattro lotti difresche medie a marchio Smart. La decisione è stata presa a seguito di una possibile, e rappresenta una misura precauzionale per salvaguardare la salute dei consumatori. L’azienda ha invitato tutti coloro che hanno acquistato questea non consumarle e a riportarle presso il punto vendita di acquisto. I lotti ritirati e le scadenze Ilinteressa nello specifico quattro lotti di, prodotte da Gesco S.c.a.