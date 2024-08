Mini abbonamenti Champions League 11 446 tagliandi già staccati in prelazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono 11.446 le prelazioni complessivamente esercitate dopo la 1ª fase, quella riservata agli abbonati alla Serie A 2024/25 i quali hanno sottoscritto l’abbonamento UCLPhase 2024/25 nel posto acquistato in campionato. Domani, martedì 27 agosto, 2ª Fase: dalle 10 alle 19 giornata riservata agli ABBONATI SERIE A 2024/25 nei POSTI UEFA. In occasione delle competizioni europee, alcuni posti disponibili in campionato sono riservati, per accordi istituzionali, alla UEFA. Non sarà quindi possibile confermare il posto occupato in Serie A per tutti gli abbonati nei settori di Tribuna Rinascimento E02, E03, F01, F02, G01, G02, G03 e per alcuni abbonati nei settori E01 e Tribuna d’Onore.