Torino pesante contestazione dei tifosi | in 10 000 contro la dirigenza | FOTO e VIDEO

(Di domenica 25 agosto 2024) Idelsono sul piede di guerraladopo le ultime operazioni di calciomercato e in particolar modo la cessione di Bellanova. E' partito dallo stadio Filadelfia il corteo di protesta dei supporter granata. In circa 10mila granata hanno alzato la voce, diretti allo stadio Olimpico Grandeprima di-Atalanta del campionato di Serie A. In testa al corteo lo striscione 'Il Toro siamo noi!' e appena dietro i cartelli con la scritta 'Cairo, vattene!'. Si sono registrati altri cori e sloganla proprietà. Al Filadelfia gli ultras delhanno appeso uno striscione con la scritta "Ambizioni di un certo livello? Da 19 anni (l'era Cairo, ndr) il solito ritornello. Noi non siamo in vendita".