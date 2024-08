Retegui illude il Torino rimonta | Atalanta sconfitta 2-1 Pasalic sbaglia il rigore del pari al 95’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024). Come lo scorso 4 dicembre, pur con qualche differenza climatica (circa 35 gradi), la trasferta diresta indigesta all’. Che nove mesi e mezzo fa in realtà la palla l’aveva vista pochissimo, mentre stavolta le occasioni fioccano. Ciò che non cambia, però, è l’esito finale:. Non 3-0, ma un 2-1 che lascia tanti rimpianti, perché tra legni e parate e ilto daal 95’ la Dea torna a Bergamo con la sensazione che almeno un punto se lo sarebbe meritato. Mentre invece la gioia è tutta granata, in un clima abbastanza particolare. A dir poco. La partita I 1.