Preparati al miglior allenamento della tua vita

(Di domenica 25 agosto 2024) L'alimentazione pre-, o all', in qualsiasi modo la si chiami, è cambiata. Fino alla metà degli anni '90, la squadra di calcio dell'Arsenal offriva ai suoi giocatori un pasto completo il giornopartita. Chiunque abbia provato questo approccio in un esperimento nutrizionaleSunday League sa che ci si sente come se si fosse ingoiata una berlina di lusso di medie dimensioni. Ciò che si consuma nelle ore precedenti l'è importante. Ecco una guida con i consigli degli esperti suii alimenti e bevande pre-. I carboidrati sono amici Quando si parla di energia, i carboidrati dovrebbero essere la tua priorità. Anche se c’è stato molto dibattito sul tema (pane, pasta, banane, riso) e spesso sono stati criticati, sono essenziali, afferma la Dr.ssa Hazel Wallace, ambasciatrice di Lululemon e The Food Medic.